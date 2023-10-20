Глава Еврокомиссии обвинила Иран в конфликте в Израиле

Урсула фон дер Ляйен призвала ужесточить санкции

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически обвинила Иран в конфликте в Израиле и призвала ужесточить против него санкции. Такое заявление она сделала, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, куда глава ЕК прибыла для участия в саммите ЕС - США.

"Израиль перенес самое страшное террористическое нападение, которое стало самым страшным убийством евреев с момента Холокоста", - заявила она, призвав США и ЕС "подняться вместе на защиту демократии". "Иран, хозяин ХАМАС, хочет лишь разжечь огонь хаоса", - продолжила она, утверждая, что Иран поставляет 93% всего оружия, которое получает ХАМАС. Фон дер Ляйен призвала "ужесточить санкции" против Ирана и бороться с их нарушениями.

Говоря о жертвах палестинского населения, фон дер Ляйен не упомянула обстрелы сектора Газа со стороны Израиля, зато объявила, что "палестинский народ тоже пострадал от террора ХАМАС, поэтому нет противоречия между поддержкой Израиля и предоставлением гуманитарной помощи палестинскому народу".

Ранее в четверг палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил ТАСС, что женщины и дети составляют 65% всех погибших в секторе Газа при эскалации конфликта с Израилем. "До сих пор около 4 тыс. убитых в Газе и 13 тыс. раненых. 65% - женщины и дети", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве жертв на текущий момент.