США считают неуместными в данный момент попытки посредничества с ХАМАС

В Госдепартаменте подчеркнули, что движение является зачинщиком конфликта

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. США считают неуместными в данный момент попытки осуществлять посредничество между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. С такой оценкой выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Что касается возможных посредников, то мы считаем, что в данный момент уместным шагом было бы не посредничество с ХАМАС, а защита Израиля <...>", - заявил Миллер, подчеркнув, что "зачинщиком конфликта является ХАМАС". Таким образом он ответил на вопрос, касавшийся возможного посредничества Китая в урегулировании кризиса.

Миллер отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И указывал на то, что "у Китая есть линии коммуникации с рядом стран в регионе". "Если Китай может сделать что-либо для предотвращения разрастания конфликта, мы, несомненно, приветствовали бы это", - отметил представитель Госдепа. "Но не думаю, что наши цели соответствуют озвученному вами предложению", - заявил он журналисту.

Руководитель пресс-службы Госдепа также отметил, что палестинский лидер Махмуд Аббас и представители других стран на Ближнем Востоке настаивают на том, что вариант переселения палестинцев за пределы сектора Газа не рассматривается. "Это одна из причин, по которым мы сфокусированы на том, чтобы организовать для них безопасные зоны внутри Газы", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выступил в поддержку восстановления переговорного процесса между Израилем и палестинской автономией. Он напомнил, что Китай предлагает мирно урегулировать противоречия политическими методами на основе принципа "два государства для двух народов".

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри ранее заявил в интервью телеканалу CNN, что Египет готов пропустить через КПП "Рафах" гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, но не намерен размещать на своей территории беженцев из анклава. Как заявил ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, Израиль рассчитывает, что Катар и Египет профинансируют палаточный лагерь для более чем миллиона палестинских беженцев на границе сектора Газа.