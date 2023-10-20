Архиепископ сообщил о большом числе погибших в рухнувшей церкви Святого Порфирия в Газе

Архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви пояснил, что удары пришлись по офисам и входу в монастырь

АФИНЫ, 20 октября. /ТАСС/. В рухнувшей после израильской бомбардировки греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе много погибших. Об этом сообщил архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви эксклюзивно греческому телеканалу ERT-1.

"Они ударили по офисам и входу в монастырь [Святого Порфирия]. Они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие", - сказал архиепископ, находящийся в церкви, которая подверглась бомбардировке в секторе Газа.

"Нужно, чтобы привезли бульдозеры, чтобы мы могли увидеть, сколько людей погребено под завалами", - сказал священник, добавив, что в монастыре и церкви было более 400 человек.

Ранее газета Naftemporiki со ссылкой на источники в Газе сообщила, что десятки человек могут находиться под завалами разрушенной греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. Церковь подверглась израильской бомбардировке, отмечает издание. По данным источников, которые находятся вблизи от этого храма, возможно погибли десятки палестинцев под руинами одной из старейших церквей в секторе Газа. Большинство оказавшихся под завалами - это прихожане, искавшие убежища от авиаударов в исторической церкви Святого Порфирия, а также вынужденные переселенцы из северных и южных районов Газы. По оценкам, около 1 тыс. человек нашли убежище в церкви, ее школе и других объектах в Газе, сообщила газета.

Греческий телеканал ERT-1 со ссылкой на Министерство внутренних дел Газы сообщил, что церковь Святого Порфирия в Газе разрушена в результате бомбардировки, осуществленной Израилем, погибла девочка, несколько человек ранены. По данным телеканала, в церкви находились около 50 человек, большинство из которых - дети и женщины. По предварительной информации. При этом, по данным корреспондента Al Jazeera в городе Газа, по меньшей мере два человека погибли и десятки человек получили ранения в результате взрыва израильской бомбы в греческой православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа, где нашли убежище сотни человек.