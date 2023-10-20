США отвергли призыв генсека ООН к прекращению огня на Ближнем Востоке

Как заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, Израиль по-прежнему подвергается атакам со стороны ХАМАС и поэтому должен иметь право защищаться

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США отверг призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к прекращению огня на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал на регулярном брифинге руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

"Это не наша политика", - заявил Миллер в ответ на просьбу прокомментировать призыв генсека ООН к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке. "Мы поддерживаем право Израиля на самозащиту", - подчеркнул он.

"Нельзя забывать, что Израиль до сих пор подвергается атакам. ХАМАС по-прежнему запускает ракеты по Израилю, в результате чего погибло мирное население, и мы считаем, что Израиль должен иметь право защищаться от этих атак. В то же время он должен делать это таким образом, чтобы как можно больше обезопасить мирное население", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее генеральный секретарь ООН призвал "к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить огромные страдания людей". Гутерриш выступил с утверждением, что "людские жизни и судьба всего региона висят на волоске".