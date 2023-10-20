В Британии отменили шоу комика иранского происхождения из-за событий в Израиле

По данным вещательной корпорации Би-би-си, организатор мероприятия отменил выступление из-за личных угроз Омиду Джалили на фоне обострения палестино-израильского конфликта

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Выступление британского комика иранского происхождения Омида Джалили было отменено в городе Маркет-Дрейтон на западе Англии по соображениям безопасности на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, организатор мероприятия отменил выступление из-за "личных угроз в связи с ситуацией в Израиле". Отмечается, что зрителям, купившим билеты на шоу, на следующей неделе вернут денежные средства. Как подчеркнула Би-би-си, в конце октября у Джалили также запланированы выступления в Северной Ирландии и Республике Ирландия.

Джалили, родившийся в Лондоне в 1965 году, широкую известность получил благодаря роли Пабло Пикассо в фильме "Модильяни" британского режиссера Майкла Дэвиса. Кроме того, он снимался в картинах "Гладиатор", "Пираты Карибского моря: На краю света" и "Мумия".

Комик известен критическим отношением к действующим властям Ирана. Согласно газете The Independent, в январе Джалили участвовал в протестной акции в Лондоне против принуждения женщин в Иране к ношению хиджаба.