Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

По данным армейской пресс-службы, нанесены удары по трем террористам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израильские военные в ответ на обстрелы с ливанской стороны нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, в том числе по нескольким ее наблюдательных постов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на обстрелы со стороны "Хезболлах" противотанковыми ракетами вдоль границы в течение дня Армия обороны Израиля произвела ряд ударов по инфраструктуре "Хезболлах", включая наблюдательные посты", - говорится в сообщении.

"Кроме того, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем террористам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля", - добавили военные.