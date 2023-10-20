19 октября, 22:28,
обновлено 19 октября, 22:46
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

AP Photo/ Hassan Ammar
© AP Photo/ Hassan Ammar

По данным армейской пресс-службы, нанесены удары по трем террористам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израильские военные в ответ на обстрелы с ливанской стороны нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, в том числе по нескольким ее наблюдательных постов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"В ответ на обстрелы со стороны "Хезболлах" противотанковыми ракетами вдоль границы в течение дня Армия обороны Израиля произвела ряд ударов по инфраструктуре "Хезболлах", включая наблюдательные посты", - говорится в сообщении.

"Кроме того, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем террористам, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля", - добавили военные. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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