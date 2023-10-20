Газета New Straits Times обвинила Запад в смертях палестинцев

Она отметила, что к этому привела непоколебимая поддержка Израиля

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Редакция газеты New Straits Times в четверг обвинила Запад в смертях палестинцев, отметив, что к этому привела непоколебимая поддержка Израиля.

"Безумие - это отвратительный взрыв больницы Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибло 500 человек. Но что еще более безумно, так это отсутствие осуждения со стороны западного мира. Можете назвать это безумием лицемерия Запада. Соединенные Штаты и другие страны, входящие в их союз, оказали непоколебимую поддержку Израилю, мало заботясь о безнаказанности, которую это порождает", - утверждает газета.

"Менее чем за неделю Израиль сбросил 6 тыс. бомб - то есть по одной бомбе каждые 32 секунды - вместе с обещанием изгнать палестинцев из сектора Газа. <...> По состоянию на 16 октября была убита тысяча палестинских детей. Такое нападение является явным намерением этнической чистки. Кровь этих детей на руках Запада", - заявила New Straits Times.

По палестинским данным, 471 человек погиб, 342 получили ранения в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа во вторник. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине, Сирии, Египте, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур. После удара был отменен четырехсторонний саммит в Аммане, в котором планировали принять участие президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, палестинский лидер Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.