Глава МИД Катара осудил любые атаки на мирное население

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани выступил за немедленное открытие гуманитарных коридоров для оказания помощи гражданским палестинцам

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел в Дохе встречу с британским коллегой Джеймсом Клеверли, стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке в связи с нынешним витком эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило QNA.

По сведениям агентства, в ходе встречи глава катарского МИД подтвердил позицию своей страны, осуждающей любые атаки на гражданское население и выступающей за немедленное открытие гуманитарных коридоров для оказания помощи мирным палестинцам.

Встреча состоялась на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.