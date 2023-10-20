CNN: пока неизвестно, будет ли КПП "Рафах" открыт для постоянной доставки гумпомощи

По данным телеканала, из-за необходимости проведения ремонта дорог на египетской стороне и "еще многих других деталей" нельзя гарантировать, что помощь будет "не разовой"

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Телеканал CNN со ссылками на источники утверждает, что пока нельзя гарантировать, что доставка гуманитарной помощи для населения сектора Газа, которую должны доставить через контрольно-пропускной пункт "Рафах", будет постоянной.

По его данным, из-за необходимости проведения ремонта дорог на египетской стороне и "еще многих других деталей" нельзя гарантировать, что помощь будет "постоянной, а не разовой". Это создает "нестабильную и опасную ситуацию", так как люди, которые ждут лекарство, воду и продукты питания, "не знают, когда в следующий раз они получат помощь <...>, сделают все возможное, чтобы заполучить ее", отмечают источники.

Некоторые источники выразили опасения, что КПП "Рафах" может не открыться 20 октября, как об этом заявляли.

Ранее палестинское агентство Maan информировало, что первые 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для населения сектора Газа проедут через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом, 20 октября.

По словам высокопоставленного представителя египетской службы безопасности, который находился с проверкой готовности на КПП, "завтра, в пятницу, к "Рафаху" прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы контролировать въезд 20 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа".

В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху сообщили о том, что Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи для гражданского населения сектора Газа с территории Египта. Израильская сторона объяснила, что это решение было принято "в свете требования президента США Джо Байдена".

Каир неоднократно заявлял, что не закрывал КПП на границе с анклавом, и пытался заручиться гарантиями США, чтобы исключить израильские обстрелы и обеспечить непрерывную работу погранперехода для доставки помощи палестинскому народу.