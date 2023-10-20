В Белом доме сожалеют о возможном раскрытии личности бойцов спецподразделения

Фотографию военных, которые принимали участие в реагировании на "террористические атаки ХАМАС", сделали во время визита Джо Байдена в Израиль

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Белого дома заявила, что сожалеет о публикации по неосторожности фотографии, которая, вероятно, могла позволить установить личности бойцов американского специального подразделения. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Examiner.

Фотография, сделанная в среду во время визита президента США Джо Байдена в Израиль, была опубликована на странице Белого дома в социальной сети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской). На снимке американский лидер запечатлен с группой лиц в американской военной форме. Согласно оценке издания, судя по снаряжению, речь, вероятно, идет о военных США, входящих в специальное подразделение. Как следовало из подписи к снимку, они принимают участие в реагировании на "террористические атаки ХАМАС" в Израиле.

Вскоре после публикации фотография была удалена. Как отмечает издание, это, скорее всего, было сделано потому, что лица бойцов спецподразделения не были заретушированы, что стало "отклонением от прошлой практики". Как подчеркивает издание, Пентагон как правило не показывает на публикуемых снимках лица американских военных из спецподразделений.

Сотрудники пресс-службы Белого дома на запросы журналистов дали следующий ответ: "Как только наше внимание обратили на это, мы незамедлительно удалили фотографию. Мы сожалеем об ошибке и о каких-либо проблемах, которые она могла вызвать".

Журналисты в четверг попросили пресс-секретаря Министерства обороны США Патрика Райдера прокомментировать произошедшее. "Мы предоставляем израильтянам поддержку в планировании и разведке в том, что касается освобождения заложников. Это все, что я могу сообщить сегодня", - сказал он.