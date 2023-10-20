Куба выступила за снятие санкций с Венесуэлы без привязки к внутриполитическим переговорам

Министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья отметил, что ограничения нарушают принципы международного права

ГАВАНА, 20 октября. /ТАСС/. Куба поздравляет власти Венесуэлы со смягчением американских санкций в ответ на заключение соглашений на переговорах в Барбадосе между правительством и радикальной оппозицией по урегулированию политической ситуации в стране. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

"Мы поздравляем правительство Венесуэлы с успешным проведением переговоров, которые привели к подписанию соглашений, а также частичной и ограниченной отмене принудительных мер, введенных правительством США. Эти принудительные меры никогда не должны были применяться и должны быть отменены полностью, навсегда и без каких-либо условий. Они нарушают принципы международного права и вредят благополучию наших венесуэльских братьев", - написал дипломат в соцсети X (ранее Twitter).

Представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса Бриджтауне 17 октября заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской Республике в следующем году. Договоренности подразумевают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, партии признают право каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата на президентских выборах, а также предоставляются гарантии для всех участников выборов. Президентские выборы в стране должны пройти во второй половине 2024 года.

Глава правительственной делегации на переговорах с оппозиционной Унитарной платформой, председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о временных лицензиях сроком на шесть месяцев, принятых Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которые включают коммерческие транзакции нефтедобывающего и золотодобывающего секторов экономики, разрешающие инвестиции и импортные операции в нефтяной и газовой отрасли, а также с государственной добывающей компанией Minerven. Отменяется запрет на торговлю суверенными акциями и долговыми обязательствами государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela.