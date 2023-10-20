Парламент Молдавии не поддержал отставку правительства Речана

Председатель законодательного органа Игорь Гросу сообщил, что "правительство пользуется поддержкой парламента"

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Большинство депутатов парламента Молдавии не поддержало вотум недоверия правительству Дорина Речана, инициированный оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов. За высказались 16 из 82 депутатов, присутствовавших на заседании, которое транслировала на своей странице пресс-служба парламента.

"Вотум недоверия не набрал необходимого количества голосов. Правительство пользуется поддержкой парламента", - сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

Добивающиеся отставки правительства депутаты обратили внимание на глубокий экономический кризис, а также тот факт, что страна уже третий год живет в условиях чрезвычайного положения. В этот период правительство принимало решение в обход законов и не представило парламенту ни одного отчета, говорится в пояснительной части документа. Оппозиция также подвергла критике кабинет за спад ВВП на 5,9% в 2022 году, рост внешнего госдолга за последние три года на 31%, до $5 млрд, спад производства и товарооборота, а также кризис в сельском хозяйстве.

Речан со своей стороны обвинил оппозицию в популизме и заявил, что причиной кризиса являются слабые государственные институты и коррупция, которые, по его словам, достались правительству "в наследство". Он отметил, что кабинет под его руководством работает в условиях чрезвычайной ситуации, которая была объявлена на фоне ситуации на Украине и энергетического кризиса. Перечисляя достижения кабинета, Речан отметил, что сумел расширить доступ молдавских производителей на европейский рынок, диверсифицировать поставки энергоресурсов и заручиться поддержкой западных доноров.

Действующий кабинет был утвержден в феврале 2023 года. Он пришел на смену правительству Натальи Гаврилицы, которая ушла в отставку на фоне акций протеста оппозиции. Правительство пользуется поддержкой президента страны Майи Санду и проевропейской Партии действия и солидарности. Фракция этой партии в парламенте насчитывает 62 из 101 депутата.