Генпрокуратура Перу начала расследование в отношении премьера по подозрению в коррупции

По информации радиостанции RPP, Альберто Отарола подозревается в приеме на работу своей знакомой на должность сотрудника Национальной комиссии по развитию и жизни без наркотиков

ГАВАНА, 20 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Перу начала в четверг предварительное расследование в отношении главы Совета министров Альберто Отаролы по подозрению в коррупционном сговоре.

"Национальная прокуратура начала предварительное расследование в отношении Луиса [Альберто] Отаролы, председателя Совета министров, как предполагаемого зачинщика преступного сговора с отягчающими обстоятельствами, который нанес ущерб государству", - сообщается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter). Как отмечает местная радиостанция RPP, глава Совмина подозревается в приеме на работу своей знакомой на должность сотрудника Национальной комиссии по развитию и жизни без наркотиков.

Отарола уже проходит в качестве одного из подозреваемых в расследовании в отношении президента Дины Болуарте по подозрению в геноциде из-за гибели протестующих. После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. К настоящему моменту в результате столкновений между манифестантами и полицией погибли не менее 46 человек.