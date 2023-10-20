19 октября, 23:45

Генпрокуратура Перу начала расследование в отношении премьера по подозрению в коррупции

По информации радиостанции RPP, Альберто Отарола подозревается в приеме на работу своей знакомой на должность сотрудника Национальной комиссии по развитию и жизни без наркотиков

ГАВАНА, 20 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Перу начала в четверг предварительное расследование в отношении главы Совета министров Альберто Отаролы по подозрению в коррупционном сговоре.

"Национальная прокуратура начала предварительное расследование в отношении Луиса [Альберто] Отаролы, председателя Совета министров, как предполагаемого зачинщика преступного сговора с отягчающими обстоятельствами, который нанес ущерб государству", - сообщается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter). Как отмечает местная радиостанция RPP, глава Совмина подозревается в приеме на работу своей знакомой на должность сотрудника Национальной комиссии по развитию и жизни без наркотиков.

Отарола уже проходит в качестве одного из подозреваемых в расследовании в отношении президента Дины Болуарте по подозрению в геноциде из-за гибели протестующих. После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. К настоящему моменту в результате столкновений между манифестантами и полицией погибли не менее 46 человек. 

Теги:
Перу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация