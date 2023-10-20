В США пройдет третий раунд голосования на выборах спикера Палаты представителей

Ожидается, что заседание состоится 20 октября в 17:00 мск

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Третий раунд голосования в Палате представителей Конгресса США по кандидатуре ее спикера запланирован на пятницу, 20 октября. Это следует из графика работы нижней палаты, распространенного в четверг.

Заседание начнется в 17:00 мск. На нем, как планируется, состоится "голосование по выборам спикера".

Представители кандидата на этот пост от республиканцев Джима Джордана (от штата Огайо) также подтвердили журналистам, что законодатель в пятницу предпримет новую попытку избираться.

Ранее Джордану не удалось преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. В первых двух раундах голосования на этой неделе он не смог получить необходимое число голосов для избрания спикером. Республиканцы контролируют Палату представителей по итогам промежуточных выборов ноября 2022 года.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти (от Калифорнии). Впервые в истории Соединенных Штатов спикер Палаты представителей был отстранен от должности. С тех пор временно исполняет эти обязанности Патрик Макгенри (от Северной Каролины).

До избрания нового спикера работа нижней палаты Конгресса остается практически парализованной. В текущей ситуации конгрессмены не уполномочены проводить голосования по значимым вопросам, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, который начался 1 октября, а также выделения Украине и Израилю новой крупной военной помощи.