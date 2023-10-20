Байден заявил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву

Президент США пояснил, что обеспечение успеха Украины "жизненно важно для американской национальной безопасности"

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что оказание военной помощи Украине жизненно важно для американской безопасности и не намерен ее прекращать. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в четверг вечером в Белом доме с телеобращением к согражданам.

"Я знаю, может показаться, что эти конфликты далеко. Естественно спросить, почему это должно иметь значение для Америки? Позвольте мне рассказать вам, почему обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для американской национальной безопасности", - сказал американский лидер. Он заверил, что США "не прекращают" военную помощь Киеву.

Байден сообщил, что направит 20 октября Конгрессу США запрос на оказание помощи Украине и Израилю. По словам Байдена, прекращение поддержки Украины и Израиля поставило бы под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их статус "партнера, с которым хотят работать другие страны". "Это того не стоит. И по этой причине завтра я направлю в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование потребностей США в сфере национальной безопасности и поддержку наших ключевых партнеров, в том числе Израиля и Украины", - заявил Байден. По мнению американского лидера, это "мудрая инвестиция", которая будет выгодна для американской безопасности "на протяжении нескольких поколений".

Американский президент пояснил, что Соединенные Штаты используют поставки Украине оружия, в том числе в целях производства новой военной техники для себя. "Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах. И, когда мы используем средства, выделенные Конгрессом [США], мы их используем для пополнения собственных запасов - новой техникой. Техникой, защищающей Америку и произведенной в Америке", - сказал глава вашингтонской администрации.

По его словам, прекращение США поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. "Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине", - заявил Байден.

Он также утверждал, что в случае победы РФ на Украине "риск конфликта и хаоса распространится на другие части мира - в Индо-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток, особенно на Ближний Восток".

Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к военному столкновению с РФ на Украине. По его словам, в случае, если бы РФ атаковала американского союзника по НАТО, США "защищали бы каждый дюйм НАТО". "Случилось бы то, чего мы не хотим, - утверждал Байден. - Мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России или против России".