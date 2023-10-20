Bloomberg: проведение США испытания на ядерном полигоне может привести к гонке вооружений

Американское Минэнерго ранее сообщало, что в Неваде произвели "подземный химический взрыв с целью улучшения возможностей" Соединенных Штатов "выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру"

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Проведение США нового испытания на ядерном полигоне в штате Невада в период всплеска противоречий между Вашингтоном и Москвой в атомной сфере может привести к новой гонке вооружений. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Джонатан Тирон, комментируя проведение Вашингтоном эксперимента в Неваде сразу после принятия Госдумой закона об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

18 октября американское Минэнерго сообщило, что в Неваде был произведен "подземный химический взрыв с целью улучшения возможностей США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру".

По словам обозревателя Bloomberg, США провели испытания "всего через несколько часов" после того, как Госдума РФ приняла закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Тирон подчеркнул, что такие действия Вашингтона "могут быть неверно истолкованы и привести к дальнейшей эскалации" и "новой гонке вооружений между ядерными державами".

Ранее директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия полагает, что США не отказываются от идеи провести ядерное испытание. "Вашингтон продолжает поддерживать свой испытательный полигон в Неваде в состоянии повышенной готовности. Полагаем, что американцы не отказываются от идеи провести полноценное ядерное испытание в рамках модернизации своего ядерного арсенала", - сказал дипломат.

Американская администрация намерена провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году, который наступил в США 1 октября, два субкритических, по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца нынешнего десятилетия.

В Национальном управлении ядерной безопасности при Министерстве энергетики США ранее оставили без ответа просьбу ТАСС уточнить, когда именно Вашингтон собирается проводить упомянутые испытания в текущем финансовом году, будут ли приглашаться в связи с этим международные наблюдатели на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента.

Кроме того, американское правительство признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания.