Япония эвакуировала из Израиля 83 человека

В японском МИД сообщили, что люди уже прибыли в Иорданию

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Япония эвакуировала из Израиля в Иорданию 83 человека, включая 60 японских граждан и 18 граждан Южной Кореи, а также несколько членов их семей с иностранным гражданством. Об этом сообщил японский МИД.

"83 человека, среди которых 60 граждан Японии и 4 члена их семей с иностранным гражданством, а также 18 граждан Южной Кореи и 1 член семьи с иностранным гражданством, вывезенные из Израиля самолетом KC-767 воздушных сил самообороны, прибыли в Иорданию", - говорится в сообщении.

Ранее чартерным рейсом, организованном властями, из Израиля были вывезены восемь граждан Японии. Кроме того, военно-транспортным самолетом Южной Кореи эвакуировали 51 гражданина Японии. По данным МИД страны, по состоянию на 19 октября в Израиле и на палестинских территориях находилось около 900 японцев.