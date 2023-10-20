Китай заявил о готовности с РФ содействовать справедливому решению палестинского вопроса

Специальный представитель правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь отметил, что его страна намерена способствовать скорейшему справедливому разрешению этой ситуации

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Пекин и Москва готовы содействовать справедливому разрешению израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь на встрече с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым.

"Китай готов поддерживать связь и координироваться с Россией, способствовать скорейшей деэскалации ситуации и играть положительную роль для того, чтобы возобновить палестино-израильские мирные переговоры, по-настоящему реализовать решение о двух государствах и способствовать скорейшему всеобъемлющему, справедливому и долговечному решению палестинского вопроса", - цитирует Чжай Цзюня Центральное телевидение Китая.

Он отметил, что китайская сторона скорбит в связи с большим количеством жертв среди гражданского населения на Ближнем Востоке и стремительным ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине. Чжай Цзюнь сказал, что основная причина нынешней эскалации конфликта - отсутствие реализации законных прав палестинского народа.

Переговоры дипломатов состоялись 19 октября в Дохе.