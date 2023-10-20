20 октября, 01:31
Палестино-израильский конфликт

Байден вновь выступил за двухгосударственное решение ближневосточной проблемы

По мнению американского лидера, и Палестина, и Израиль заслуживают безопасности и мира

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во второй раз за последние несколько дней призвал к двухгосударственному решению ближневосточной проблемы, невзирая на нынешнюю резкую эскалацию напряженности между израильтянами и палестинцами.

Читайте также
Поставки военной помощи и призывы к миру. Палестино-израильский конфликт

"Мы не можем махнуть рукой на двухгосударственное решение. Израиль и палестинцы в равной степени заслуживают того, чтобы жить достойно в безопасности и мире", - заявил в четверг вечером американский лидер.

Он выступил в Белом доме с телеобращением к согражданам, в котором настаивал на оказании дальнейшей помощи Украине и Израилю.

При этом глава администрации США выразил мнение, что Израиль не несет ответственности за трагедию в госпитале Аль-Ахли в секторе Газа. Президент сказал, что скорбит в связи с гибелью мирных палестинцев, "в том числе по поводу взрыва в госпитале в Газе, который не был устроен израильтянами".

За двухгосударственное решение Байден высказался и в среду в Тель-Авиве в ходе экстренного визита солидарности в Израиль. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация