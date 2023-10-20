20 октября, 01:51
Палестино-израильский конфликт

Жертвой обстрела со стороны Израиля на юге Ливана стал один журналист

По данным ливанских военных, семеро журналистов подверглись обстрелу из пулеметов

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Один журналист стал жертвой обстрела со стороны Израиля в приграничном районе на юге Ливана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ливанскую армию.

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По утверждению ливанских военных, семеро журналистов подверглись обстрелу из пулеметов со стороны израильской армии. Один из них был убит. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что в ответ на обстрелы с ливанской стороны были нанесены новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, в том числе по некоторым ее наблюдательным постам.

Как сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen, в районе Теллет-эль-Абад на юге Ливана в одном из домов из-за сильного обстрела оказались заблокированы девять человек, в том числе группа журналистов. Чтобы спасти людей, командование ливанской армии обратилось за помощью к Временным силам ООН в Ливане. Прибывшие на место миротворцы вывезли граждан из-под обстрела. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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