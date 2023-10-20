Жертвой обстрела со стороны Израиля на юге Ливана стал один журналист

По данным ливанских военных, семеро журналистов подверглись обстрелу из пулеметов

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Один журналист стал жертвой обстрела со стороны Израиля в приграничном районе на юге Ливана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ливанскую армию.

По утверждению ливанских военных, семеро журналистов подверглись обстрелу из пулеметов со стороны израильской армии. Один из них был убит. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что в ответ на обстрелы с ливанской стороны были нанесены новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, в том числе по некоторым ее наблюдательным постам.

Как сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen, в районе Теллет-эль-Абад на юге Ливана в одном из домов из-за сильного обстрела оказались заблокированы девять человек, в том числе группа журналистов. Чтобы спасти людей, командование ливанской армии обратилось за помощью к Временным силам ООН в Ливане. Прибывшие на место миротворцы вывезли граждан из-под обстрела.