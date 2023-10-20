МИД Австралии предостерег граждан от поездок в Ливан из-за угрозы безопасности

В ведомстве предупредили о массовых демонстрациях в некоторых регионах страны, которые могут "создать трудности с перемещением"

СИДНЕЙ, 20 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Австралии рекомендовало гражданам страны отказаться от поездок в Ливан на фоне массовых демонстраций и угрозы безопасности. Предупреждение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

"Мы советуем воздержаться от поездок [в Ливан] из-за нестабильной ситуации с безопасностью и риска дальнейшего ее ухудшения. Если вы находитесь в Ливане и хотите уехать, вам следует воспользоваться первым доступным коммерческим рейсом, как только вы сможете это сделать. Возможности австралийского правительства помочь вам покинуть Ливан будут весьма ограничены", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также предупредили о массовых демонстрациях в некоторых регионах страны, которые могут "создать трудности с перемещением", и посоветовали "держаться подальше от всех мест проведения маршей протеста и митингов, следуя, в случае опасности, рекомендациям местных властей.