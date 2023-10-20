В Колумбии сообщили об открытии дипломатического представительства в Рамалле

Президент южноамериканской страны Густаво Петро отметил, что его страна направит самолет с помощью в окрестности сектора Газа "в ожидании открытия гуманитарного коридора"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Колумбия откроет дипломатическое представительство в городе Рамалла, находящемся на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил в четверг президент южноамериканской страны Густаво Петро.

"Колумбия откроет свое посольство в Рамалле, Палестина", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

Петро сообщил, что встретился с послом Палестины в южноамериканской республике, и объявил, что Колумбия направит самолет с помощью в окрестности сектора Газа "в ожидании открытия гуманитарного коридора".

Кроме того, колумбийский лидер встретился с послом Израиля. "Я сказал, что считаю необходимым созвать международную мирную конференцию, которая откроет путь к [существованию] двух независимых и свободных государств. Я выразил солидарность с израильскими и палестинскими детьми, которые имеют право и должны жить в мире", - написал президент после встречи с обоими дипломатами.

10 октября Петро написал, что удары Израиля по сектору Газа и блокада региона несут жертвы и разрушения, подобные последствиям подавления нацистами восстания в Варшавском гетто. Власти Израиля вызвали в МИД посла Колумбии в стране Маргариту Манхаррес для беседы, посчитав высказывания Петро антисемитскими. В ответ президент заявил, что не исключает возможности приостановки дипломатических отношений с Израилем.