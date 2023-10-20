Япония потребовала от Google исправить на картах название спорных с КНР островов

Долгое время территории носили китайские имена, а в настоящее время они подписаны японским названием

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. МИД Японии направил запрос компании Google с требованием внести изменения на их картах в название островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что на определенном отрезке времени на картах от Google эти острова носили китайское название. Подчеркивается, что японское внешнеполитическое ведомство изложило Google свою позицию по этой ситуации и потребовало внести правки. В настоящее время, как смог убедиться корреспондент ТАСС, на картах Google острова подписаны японским названием.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону. В прошлом году китайские корабли находились в этом районе 336 дней, регулярно совершая заходы в зону, которую Япония считает своими территориальными водами. В настоящее время китайские корабли уже 77 дней подряд появляются в этом районе.