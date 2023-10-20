Байден заявил о предостережении Израиля от "ослепления яростью"

Американский президент привел в пример теракты 11 сентября 2001 года, когда, по его словам, власти США также впали в ярость и в дальнейшем допустили ошибки

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сообщил, что во время поездки в Израиль предостерег власти этой страны от "ослепления яростью".

"Когда я был в Израиле вчера (в среду - прим. ТАСС), я сказал, что, когда Америка столкнулась с ужасом [терактов] 11 сентября [2001 года], мы тоже впали в ярость. Хотя мы хотели справедливости и получили ее, мы допускали ошибки. Так что я предупредил правительство Израиля не быть ослепленным яростью", - сказал Байден, выступая вечером 19 октября в Белом доме с телеобращением к согражданам, в котором он высказался за оказание дальнейшей помощи еврейскому государству и Украине.

Как указывал американский журналист Сеймур Херш, Израиль намерен превратить город Газа в Хиросиму с той разницей, что при этом не будет применяться ядерное оружие. Он пояснил, что израильские силы могут задействовать при проведении наземной операции американские управляемые бомбы, что позволит уничтожать находящиеся под землей мощности по производству вооружений радикального движения ХАМАС.