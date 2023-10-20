Новый министр обороны Южной Кореи впервые побеседовал с коллегой из США

Стороны отметили необходимость поддерживать совместную боеготовность для сдерживания ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР

СЕУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик впервые после назначения провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщило южнокорейское военное ведомство.

Син Вон Сик приступил к своим новым обязанностям 7 октября. "Министры подчеркнули, что для реагирования и сдерживания ядерной и ракетной угрозы [со стороны] Северной Кореи нужно поддерживать совместную боеготовность. В связи с этим согласились с необходимостью расширять сотрудничество в сфере безопасности между Республикой Корея, США и Японией на основе договоренностей, достигнутых на саммите в Кэмп-Дэвиде, и союза Республики Корея и США", - проинформировали в Сеуле.

В сообщении также указывается, что стороны подтвердили приверженность США защите союзника и готовность укреплять оборонительный потенциал для реагирования на "на любые угрозы Северной Кореи". Син Вон Сик и Ллойд Остин намерены встретиться лично в Сеуле в ноябре во время ежегодных двусторонних консультаций по вопросам безопасности.

С 12 по 16 октября в южнокорейском Пусане с визитом находился американский атомный авианосец Ronald Reagan. 17 октября во время церемонии открытия над местом проведения военной выставки в Соннаме пролетел американский бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие. После этого он впервые приземлился на территории Южной Кореи.