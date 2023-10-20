Сторонники Палестины заблокировали дорогу к военной базе США в Австралии

Как сообщило издание NT-News, акцию организовали в знак солидарности и поддержки палестинского народа

СИДНЕЙ, 20 октября. /ТАСС/. Участники манифестации в поддержку Палестины заблокировали доступ к военной базе США в городе Алис-Спрингс, расположенном в центре континента. Об этом сообщает местное издание NT-News.

По его данным, несколько десятков протестующих заблокировали единственную дорогу, ведущую к военной базе Пайн-Гэп, используемой ВС Австралии и США совместно. Как сообщило издание, группа сторонников Палестины организовала акцию в знак солидарности и поддержки палестинского народа и призвала сотрудников военной базы "потратить некоторое время на то, чтобы оплакать ужасные смерти и потери в секторе Газа".

Как указали организаторы акции, в Пайн-Гэп работают солдаты, "отвечающие за наблюдение и координацию военных операций США по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке", и они должны знать, что не все австралийцы согласны с правительством, поддерживающим Израиль и США. "Мы выступаем против жестокого израильского апартеида и требуем прекращения оккупации палестинских земель и геноцида палестинского народа. Правительство Австралии должно остановить свою поддержку Израиля и США и потребовать освобождения палестинского народа и его земель", - заявили в организации Territorians for Palestine.

Акция протеста проходила в течение нескольких часов под наблюдением полиции и сотрудников аварийных служб. После ее завершения протестующие добровольно покинули проезжую часть.