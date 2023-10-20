Остин обсудил конфликт на Ближнем Востоке с представителями стран региона

Глава Пентагона подчеркнул, что США стремятся предотвратить эскалацию между Палестиной и Израилем

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в четверг обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с представителями Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии, а также заверил их, что Вашингтон стремится предотвратить эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в письменных заявлениях пресс-секретаря Министерства обороны США Патрика Райдера.

Остин провел телефонные разговоры с первым заместителем премьер-министра, министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По словам Райдера, во всех трех беседах были проведены "консультации по ситуации на Ближнем Востоке". Кроме того, глава Пентагона "подчеркнул приверженность США поддержке обороны своих партнеров в регионе и предотвращению эскалации конфликта".

В разговоре с саудовским коллегой Остин также дал высокую оценку усилиям королевства "по прекращению войны в Йемене и договорился поддерживать тесный контакт как напрямую, так и через помощников в сфере национальной безопасности".

Райдер ранее в четверг заявил, что эсминец ВМС США с управляемыми ракетами "Карни" перехватил три ракеты и несколько беспилотников, которыми йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" потенциально могло атаковать цели в Израиле. Пресс-секретарь Пентагона также подтвердил, что военная база сил США и западной коалиции в Сирии подверглась атаке беспилотников.