20 октября, 04:08
Палестино-израильский конфликт

СМИ: МИД Чили вызвал посла Израиля из-за его высказываний в адрес властей

Ведомство рассказало радиостанции Bio Bio, что израильскому послу Гилю Арциели указали на недопустимость "тона и формы" его высказываний

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чили вызвало посла Израиля в стране из-за его критических высказываний в адрес властей южноамериканской республики. Об этом сообщила в четверг радиостанция Bio Bio.

Ведомство подтвердило СМИ, что израильскому послу Гилю Арциели указали на недопустимость "тона и формы" его высказываний. Ранее Арциели запросил встречу с замглавы МВД Чили Мануэлем Монсальве, в ходе которой высказал недовольство словами президента южноамериканской страны Габриэля Борича.

Монсальве, комментируя прошедшую встречу, упрекнул посла в том, что он поднял тему высказываний главы государства. "Я считаю, что он совершил ошибку, потому что встреча с замглавой МВД проводится ради обсуждения вопросов внутренней безопасности, а не международных отношений", - приводит слова Монсальве радиостанция.

18 октября Борич сказал, что атаки ХАМАС не могут быть оправданием "варварства, которое Государство Израиль творит в Газе". 

Теги:
ЧилиПалестино-израильский конфликтИзраиль
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