Politico: конгрессмен-демократ Филлипс намерен баллотироваться в президенты США

По данным издания, он мог бы самостоятельно финансировать свою предвыборную кампанию

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Дин Филлипс (демократ от штата Миннесота) заявил другим законодателям о планах баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года. Об этом сообщила в четверг американская газета Politico.

По сведениям ее источников, конгрессмен "сказал коллегам о намерении баллотироваться" и стать соперником действующего американского лидера Джо Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. По словам другого источника, Филлипс серьезно рассматривает возможность участия в предвыборной гонке.

Законодатель ранее подчеркивал, что Байден не должен считаться единственным возможным кандидатом от демократов. Он полагает, что "страна просит альтернатив". По мнению законодателя, требуется провести первичное голосование, чтобы решить, кто будет претендовать на высший государственный пост страны от демократов.

Как отмечает издание, Филлипс мог бы самостоятельно финансировать свою предвыборную кампанию. Он является миллиардером и одним из основателей компании Talenti Gelato, которая работает в сфере пищевой промышленности.

В марте американская писательница Марианна Уильямсон, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, заявила, что вновь намерена участвовать в предвыборной гонке.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Предыдущий американский лидер Дональд Трамп, являющийся республиканцем, заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.