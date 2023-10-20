СМИ назвали вето США в Совбезе ООН запятнанным кровью израильтян и палестинцев

По данным газеты Global Times, это не только препятствует совместным действиям Совета Безопасности, но и посылает негативный сигнал, указывающий на то, что Организация Объединенных Наций не может обеспечить основные международные гуманитарные принципы в критические моменты

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Вето США в Совете Безопасности ООН на проект резолюции по палестино-израильскому конфликту приведет к большим жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Такое мнение в редакционной статье выразила китайская газета Global Times, комментируя противодействие США принятию резолюции, выдвинутой Бразилией.

"Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью. Это не только препятствует совместным действиям СБ ООН, но и посылает крайне негативный сигнал, указывающий на то, что ООН не может обеспечить основные международные гуманитарные принципы в критические моменты, - говорится в материале издания. - Фактически это дает зеленый свет тем, кто не соблюдает международное гуманитарное право". США, которые так часто говорят о правах человека, блокируют резолюции по Палестине, игнорируют гуманитарную катастрофу в секторе Газа, отмечает Global Times.

Причины использования американцами вето несостоятельны и кажутся простыми оправданиями, считает газета. Ранее США воспрепятствовали принятию российской резолюции, сославшись на отсутствие в ней осуждения палестинского радикального движения ХАМАС, а затем наложили вето на бразильский вариант из-за отсутствия упоминания права Израиля на самооборону.

"Предвзятое отношение США является одной из коренных причин давней палестинской проблемы, - пишет газета. - В настоящее время международное сообщество должно уделить приоритетное внимание достижению немедленного всеобъемлющего прекращения огня, чтобы не допустить превращения войны в катастрофу, охватившую весь регион. США несут наибольшую ответственность в этом отношении и не могут уклониться от нее".

17 октября СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, призывающий к прекращению огня. За документ проголосовали пять стран: Россия, Китай, Габон, Мозамбик, ОАЭ. Шесть стран - Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария, Эквадор - воздержались. Четыре государства - Великобритания, США, Франция и Япония - выступили против. Затем Бразилия предложила свой проект резолюции, в отношении которого США применили право вето. За проект резолюции проголосовали 12 членов СБ ООН, Великобритания и Россия воздержались от голосования, против выступили только США.