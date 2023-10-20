В Японии избрали нового спикера ключевой палаты парламента

Им стал Фукусиро Нукагу

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Бывший министр Японии Фукусиро Нукагу стал новым спикером ключевой нижней палаты парламента страны. Утверждение его кандидатуры состоялось на начавшейся внеочередной сессии парламента.

Предыдущий спикер парламента Хироюки Хосода объявил о своей отставке несколько недель назад - в качестве главной причины такого решения он назвал ухудшившееся состояние здоровья.

Между тем в этом году Хосода столкнулся с острой критикой из-за имевших место в прошлом связях с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения", которая оказалась в центре скандала с убийством экс-премьера Синдзо Абэ. Несколько лет назад он четыре раза участвовал в мероприятиях этой организации, которая обвиняется в различных мошенничествах, и даже получал поддержку от активистов "Церкви объединения" во время собственных избирательных кампаний. Особенное недовольство оппозиции вызвал тот факт, что Хосода по факту не давал обещаний разорвать связи с "Церковью объединения" и не выразил раскаяния за такие контакты.

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного устройства убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе острова Хонсю. Стрелявший был схвачен охраной политика на месте преступления. На допросах он заявил, что убил бывшего премьера из-за уверенности в его связях с "Церковью объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения" поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил.

Внеочередные сессии парламента в Японии проводятся несколько раз в год, конкретные сроки каждый раз согласовываются партиями и правительством. В последние годы по крайней мере одна внеочередная сессия парламента каждый раз приходилась на сентябрь или октябрь. Регулярная 150-дневная сессия законодательного органа открывается каждый год в январе. Как ожидается, 23 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида выступит с традиционной речью, в которой обозначит основные направления внутренней и внешней политики. В последующие дни глава правительства ответит на вопросы представителей парламентских партий в обеих палатах. Затем работа продолжится в профильных комитетах.