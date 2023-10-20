20 октября, 05:25
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные снесли на Западном берегу дом причастного к нападению на АЗС

В результате нападения, которое произошло 20 июня, четыре человека погибли, еще несколько получили ранения

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израильские военные разрушили в городе Уриф на Западном берегу реки Иордан дом одного из палестинских террористов, устроивших в июне нападение у еврейского поселения Эли на этой территории. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля разрушили на Западном берегу реки Иордан дом одного из исполнителей теракта, в результате которого погибли четверо на автозаправочной станции недалеко от поселения Эли в июне 2023 года. Террорист, живший в городе Уриф, был членом ХАМАС", - приводит газета текст заявления военных.

Вооруженное нападение на автозаправочную станцию близ поселения Эли на Западном берегу произошло 20 июня. Нападавшие подъехали к бензоколонке на автомобиле и открыли огонь по мирным жителям, в результате чего четыре человека погибли, еще несколько получили ранения. Один из террористов был нейтрализован на месте одним из гражданских лиц. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация