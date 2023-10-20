ЦАХАЛ сообщил о сроках поставок гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа

Представитель армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар заявил, что грузы доставят не позднее 21 октября

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Первые гуманитарные грузы из Египта доставят жителям сектора Газа не позднее 21 октября. Об этом заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар.

Как он cообщил в интервью германскому телеканалу RTL в ночь на 20 октября, первые грузы прибудут в Газу "завтра, самое позднее - послезавтра". По словам Шаликара, подготовка к наземной операции еврейского государства в Газе завершена, однако точная дата начала наступления "держится в секрете". Он подчеркнул, что израильские военные будут стремиться максимально исключить жертвы среди мирного населения.

Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, заявил, что армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, как только военные будут готовы.

Как указывал американский журналист Сеймур Херш, Израиль намерен превратить город Газа в Хиросиму с той разницей, что при этом не будет применяться ядерное оружие. Он пояснил, что израильские силы могут задействовать при проведении наземной операции американские управляемые бомбы, которые могут проникать перед взрывом на глубину 30-50 м, что позволит уничтожать находящиеся под землей мощности по производству вооружений радикального движения ХАМАС.