NBC: временный спикер Палаты представителей Конгресса может покинуть свой пост

По данным источников телекомпании, Патрик Макгенри заявил, что после очередной попытки заставить его внести законопроект без явного голосования о расширении его полномочий все узнают, "кто следующий человек в списке Кевина"

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности спикера Палаты представителей Конгресса США Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина) может покинуть свой пост в знак протеста против попыток заставить его принять закон о расширении полномочий. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По данным ее источников, Макгенри заявил, что после очередной попытки заставить его внести законопроект без явного голосования о расширении его полномочий все узнают, "кто следующий человек в списке Кевина". Так, полагает NBC, нынешний спикер намекнул на секретный список своего предшественника Кевина Маккарти, в котором перечислены претенденты на пост временного спикера в случае его освобождения.

Телекомпания подчеркивает сложность положения, в котором оказались республиканцы: "они ничего не могут сделать, пока не выберут нового спикера, но при этом не могут договориться о кандидатуре, которая сможет получить голоса и стать новым спикером".

Ранее газета Politico сообщила, что республиканцы в Палате представителей обсудили возможность расширения полномочий Макгенри, однако эта идея "встретила ожесточенное сопротивление". Многие республиканцы подчеркнули, что нет никакой возможности достичь договоренности относительно этого.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти (от Калифорнии). Впервые в истории Соединенных Штатов спикер Палаты представителей был отстранен от должности. С тех пор временно исполняет эти обязанности Макгенри.

До избрания нового спикера работа нижней палаты Конгресса остается практически парализованной. В нынешней ситуации конгрессмены не уполномочены проводить голосования по значимым вопросам, например по поводу выделения Украине и Израилю новой крупной военной помощи. Причем процедуру отстранения Маккарти от должности инициировали правые круги Республиканской партии в Палате представителей, которые не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Маккарти добился избрания спикером в январе текущего года лишь в 15-м туре голосования. Такое произошло впервые за 100 лет.