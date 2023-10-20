Губернатор Калифорнии посетит Израиль перед визитом в Китай

По данным газеты Politico, Гэвин Ньюсом "встретится с теми, кого затронуло насилие"

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Губернатор самого населенного и богатого американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом по дороге в Китай сделает 20 октября остановку в Израиле, где он намерен встретиться с пострадавшими от эскалации ближневосточного конфликта. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на заявление администрации штата.

"Губернатор скорректировал запланированную поездку за рубеж и перед визитом в Китай кратко посетит Израиль. Пока губернатор будет в Израиле, он встретится с теми, кого затронуло текущее насилие", - сообщила представитель губернатора Эрин Меллон.

В штате также решили направить медицинскую и другую помощь в район конфликта, в том числе в сектор Газа. По данным Politico, в Калифорнии проживает самое большое число американцев арабского происхождения, а также много евреев - штат находится на втором месте после Нью-Йорка по числу жителей еврейского происхождения. Ранее Израиль посетила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Как писала газета Politico, Ньюсом в Китае на следующей неделе посетит Гонконг, завод по производству электромобилей Tesla в Шанхае, а также встретится с официальными лицами в Пекине и подпишет ряд соглашений в области борьбы с изменениями климата.