Лидер иракских шиитов призвал провести забастовку на границах с Израилем

Муктада ас-Садр подчеркнул, что "протест должен быть мирным и безоружным"

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр призвал представителей арабских и мусульманских народов начать сидячую забастовку на границах с Израилем в знак солидарности с жителями сектора Газа. Заявление политика передал портал Shafaq News.

"Я призываю арабские и мусульманские народы, а также всех, кто придерживается пацифистских взглядов, устроить сидячую забастовку на границах с Израилем со стороны Египта, Сирии, Ливана и Иордании. Наш протест должен быть мирным и безоружным, - подчеркнул ас-Садр. - Пусть забастовка продлится до тех пор, пока с Газы не будет снята блокада и пока в анклав не смогут зайти грузовые автомобили с медикаментами и продуктами питания. Помощь должна дойти и до северных, и до южных районов Газы".

При этом, подчеркнул ас-Садр, лидеры протеста "не возражают против наблюдения за забастовкой со стороны нейтральных организаций, таких как ООН".

К демонстрациям в знак солидарности с гражданами сектора Газа призвало также палестинское радикальное движение ХАМАС, объявив 20 октября днем призыва к прекращению агрессии и отказу от принудительного перемещения жителей анклава по требованию Израиля, а воскресенье, 22 октября, - днем солидарности с детьми Газы.