В Молдавии привлекли к учениям в два раза больше резервистов в 2023 году

Глава Минобороны республики Анатолий Носатый также сообщил об увеличении зарубежной военной помощи стране

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Молдавии привлекло к учениям резервистов в два раз больше солдат запаса в 2023 году, а также усилило подготовку военнослужащих. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Анатолий Носатый в своем выступлении перед парламентом.

"Количество привлеченных к учениям резервистов увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом", - сказал Носатый. Он также уточнил, что в этом году на территории страны было проведено семь военных учений. Кроме того, молдавские военные приняли участие в пяти учениях за рубежом. До конца года на территории Молдавии пройдут два международных учения с участием военных Великобритании, Румынии, США и Франции.

Министр проинформировал об увеличении зарубежной военной помощи стране. Так, по линии Европейского фонда мира для армии Молдавии были одобрены €87 млн в 2021-2023 годах и €50 млн в 2024 году. США в 2022-2023 годах выделили $78 млн на закупку легкого стрелкового оружия, транспорта, систем связи и противотанковых систем. Германия обязалась поставить Молдавии 19 бронетранспортеров "Пиранья".

В этом году власти республики увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% ВВП. Ранее президент Молдавии Майя Санду попросила страны Запада предоставить республике системы ПВО, которые, по ее словам, необходимы в связи нарушениями воздушного пространства республики в ходе конфликта на Украине. Вооружение молдавской армии вызвало обеспокоенность у властей непризнанного Приднестровья. Там также озабочены участившимися учениями вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы.