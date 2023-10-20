ЦАХАЛ поразил цели "Хезболлах" в ответ на запуски ракет 19 октября

Израильский беспилотник также ликвидировал боевика на территории Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные ночью поразили военные цели "Хезболлах" в ответ на запуски ракет из Ливана вечером 19 октября.

"Ночью ЦАХАЛ атаковал ряд военных объектов террористической организации "Хезболлах" в ответ на пуски, осуществленные вчера вечером (четверг) по израильской территории", - говорится в заявлении.

Также в Армии обороны Израиля сообщили о действиях в Ливане своего БПЛА и о поражении им целей. "Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат, управляемый дистанционно, уничтожил террориста на территории Ливана", - добавили военные.