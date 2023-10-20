20 октября, 06:09,
обновлено 20 октября, 06:26
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ поразил цели "Хезболлах" в ответ на запуски ракет 19 октября

AP Photo/ Hussein Malla
© AP Photo/ Hussein Malla

Израильский беспилотник также ликвидировал боевика на территории Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные ночью поразили военные цели "Хезболлах" в ответ на запуски ракет из Ливана вечером 19 октября.

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"Ночью ЦАХАЛ атаковал ряд военных объектов террористической организации "Хезболлах" в ответ на пуски, осуществленные вчера вечером (четверг) по израильской территории", - говорится в заявлении.

Также в Армии обороны Израиля сообщили о действиях в Ливане своего БПЛА и о поражении им целей. "Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат, управляемый дистанционно, уничтожил террориста на территории Ливана", - добавили военные. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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