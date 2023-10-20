В Казахстане выявили более 13,7 тыс. случаев интернет-мошенничества в 2023 году

Замминистра внутренних дел республики Игорь Лепеха также отметил, что нанесенный ущерб превышает $23,6 млн

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Полиция Казахстана с начала 2023 года зарегистрировала более 13,7 тыс. случаев интернет-мошенничества, от которых пострадали свыше 13,5 тыс. граждан. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Игорь Лепеха, выступая в парламенте.

"В 2023 году зарегистрировано свыше 13 700 случаев интернет-мошенничества, в результате которых пострадало более 13,5 тыс. граждан. Из них 70% - это жители городов, остальные 30% - сельской местности", - сказал Лепеха.

По его словам, общий ущерб, нанесенный гражданам, превышает 11,3 млрд тенге (свыше $23,6 млн). Полиции удалось задержать 521 человека, причастного к интернет-мошенничеству. "В то же время все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением их банковских накоплений, совершаются преступниками из-за рубежа. В результате совершенных ими порядка 9 тыс. преступлений гражданам причинен ущерб около 7 млрд тенге (более $14,6 млн), из них 5,8 млрд (cвыше $12,1 млн) оформлены в виде кредитов и займов", - уточнил представитель МВД.

Он отметил, что сложность расследования и пресечения трансграничной преступной деятельности заключается в нахождении мошенников за пределами страны и использовании хакерских программ.