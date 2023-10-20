Консульства Канады в трех городах Индии приостанавливают обслуживание клиентов

Решение принято на фоне возвращения из Индии 41 канадского дипломата

ОТТАВА, 20 октября. /ТАСС/. Канада приостанавливает обслуживание клиентов в генеральных консульствах в трех городах Индии на фоне возвращения из этой страны 41 канадского дипломата. Об этом сообщается на сайте МИД Канады.

"Генеральные консульства в Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи временно останавливают обслуживание клиентов. Консульские услуги и дополнительную консульскую информацию можно получить в Высшей комиссии Канады в Нью-Дели", - сообщает ведомство.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли объявила, что власти страны вернут домой 41 канадского дипломата с семьями. Решение было принято после представленного Нью-Дели плана по снятию в одностороннем порядке дипломатического иммунитета со всех сотрудников канадских дипломатических представительств в Индии.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады. Жоли тогда заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Она предупредила, что Канада не потерпит вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.