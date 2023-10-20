В Грузии заявили, что разработали план на случай ядерной войны

Глава госбезопасности Григол Лилуашвили отметил, что "для каждого ведомства расписан сценарий действий"

ТБИЛИСИ, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Грузии совместно с профильными учреждениями разработало детальный план, который будет задействован на случай ядерной войны в регионе. Об этом сообщил журналистам глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили.

"Вам известно, что существующие вызовы не исключают применения ядерного оружия. Я не имею в виду нашу страну, я имею в виду регион в целом. Под руководством правительства с участием ведомств реагирования и нашей Службы госбезопасности разработан и утвержден план действий, согласно которому для каждого ведомства расписан сценарий действий, который нам придется воплотить в реальность", - сказал он.

Он также добавил, что у Минздрава есть конкретный план по запасам медикаментов и лечению людей, а также организации бомбоубежищ. В то же время Лилуашвили уточнил, что в случае ядерного удара бомбоубежища могут оказаться непригодными.