NYT: вероятность открытия КПП "Рафах" 20 октября невелика

По информации газеты, причина в разногласиях Египта и Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Разногласия между Египтом и Израилем снижают вероятность открытия в пятницу КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, сообщила газета The New York Times со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

По ее данным, чиновники "настроены пессимистично" в вопросе открытия КПП 20 октября. Отмечается, что между Египтом и Израилем сохраняются трения в вопросе составления регулярного графика отправления конвоев с гуманитарной помощью и их проверки на предмет перевозки вооружений, а также по поводу возможности отправки в сектор Газа топлива.

Палестинское агентство ранее Maan информировало, что первые 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для населения сектора Газа проедут через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом, 20 октября.

В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи для гражданского населения сектора Газа с территории Египта. Израильская сторона объяснила, что это решение было принято "в свете требования президента США Джо Байдена".

Каир неоднократно заявлял, что не закрывал КПП на границе с анклавом, и пытался заручиться гарантиями США, чтобы исключить израильские обстрелы и обеспечить непрерывную работу погранперехода для доставки помощи палестинскому народу.