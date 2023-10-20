20 октября, 07:21,
обновлено 20 октября, 07:45
Палестино-израильский конфликт

В Саудовской Аравии назвали неприемлемыми удары по гражданскому населению

Как заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, мотив не имеет значения

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Удары по гражданскому населению неприемлемы, каким бы ни был мотив, которым руководствуются те, кто наносит их. С таким заявлением выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на открытии саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - АСЕАН в Эр-Рияде.

"Мы не приемлем ударов по гражданскому населению в какой бы то ни было форме и вне зависимости от мотива их нанесения, - приводит его слова телеканал Al Arabiya. - Нам больно видеть возрастающее насилие в отношении Газы, которое приводит к гибели невинных. Необходимо прекратить все военные операции, которые наносят вред гражданскому населению и нарушают работу инфраструктуры". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраильСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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