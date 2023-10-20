WP: ХАМАС может применить продвинутое оружие при наземной операции Израиля

Военные эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что движение ХАМАС "уже много лет назад" получило от Ирана и "Хезболлах" технологию, позволяющую оснащать ракеты сложными системами наведения

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Боевики палестинского движения ХАМАС могут обладать продвинутым арсеналом вооружений, который они применят в случае начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

"Скорее всего ХАМАС обладает скрытым [боевым] потенциалом, который нам, возможно, предстоит увидеть в будущем", - приводит издание мнение военного аналитика британского Международного института стратегических исследований Фабиана Хинца. По его оценке, боевики палестинского движения могут применить подводные дроны или высокоточные управляемые ракеты для нанесения ударов по критически важным объектам инфраструктуры и военным базам еврейского государства. В случае начала наземной операции ЦАХАЛ боевики ХАМАС могут, в частности, попытаться "заманить израильские войска на свою территорию", а затем "нанести неожиданный удар по целям вдали от линии фронта" с применением продвинутых систем, сказал Хинц. Подобную тактику использовала ливанская шиитская организация "Хезболлах" во время войны с Израилем в 2006 году, уточнил эксперт.

Как утверждает газета, представители ХАМАС могли приобрести технологии для создания "целого ряда современных видов оружия", от мощных мин до высокоточных боеприпасов. Их якобы могли разработать и за пределами сектора Газа, например "с помощью иранских специалистов". Военные эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что движение ХАМАС "уже много лет назад" получило от Ирана и "Хезболлах" технологию, позволяющую оснащать ракеты сложными системами наведения.