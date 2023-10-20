Медведчук заявил, что из украинской диаспоры "куется таран" европейской политике

Лидер движения "Другая Украина" отметил, что "Европу толкают к войне и нищете"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Значительная украинская диаспора, которая сейчас формируется в европейских странах из тех, кто массово покидает Украину и не планирует возвращаться, будет использоваться "заокеанскими силами" в качестве "тарана", который вскоре станет серьезной проблемой для Европы. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Украинское присутствие в Европе стало значительным, и с этим надо что-то делать. <...> Украинской диаспоре будет навязываться агрессивное бескомпромиссное поведение, которое будет нести проблемы любой европейской стране", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Он пояснил, что "из украинской диаспоры куется таран европейской политике", который не даст странам Европы отстаивать свои национальные интересы. "Европу толкают к войне и нищете, и у киевских политиков ума для создания и реализации такого плана не наблюдается, нужно смотреть не на восток, а на запад - через океан", - считает Медведчук.

Политик полагает, что Европе как никогда нужна "пророссийская политическая вакцина", которая уравновесила бы продавливание американских интересов.