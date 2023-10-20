Зеленского попросили ввести наказание для командиров из-за огромных потерь в ВСУ

Автор обращения отметил, что в качестве мер предлагается лишение званий, материальная или уголовная ответственность

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Петиция с требованием привлекать к ответственности командиров за потери в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского.

"Определить и внести в соответствующие законы и военные уставы ответственность и механизм привлечения к ответственности лиц командного состава всех уровней за отрицательные результаты боевых операций, а именно потери личного состава. Речь идет не только о погибших, а именно об общих потерях, которые включают погибших, раненых, пленных и пропавших без вести", - говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте главы украинского государства.

Автор петиции считает, что командный состав должен нести ответственность в соответствии с участием в разработке, подготовке и реализации военных операций всех видов, а также оперативным управлением на местах. В качестве мер предлагается лишение званий, материальная или уголовная ответственность.

Автор обращения подчеркивает, что рядовым солдатам сообщили об ответственности за дезертирство или неподчинение еще в первые дни конфликта, однако командный состав до сих пор остается безнаказанным за "небрежное планирование", влекущие большие потери. "Офицеров, старшин, сержантов, командиров, которые бросают людей на смерть открыто и не стесняются даже об этом прямо говорить, вовсе никак до сих пор не наказывают, разве что переводом в другую часть", - говорится в петиции.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. За сутки ее поддержали 454 человека. Сбор подписей продолжится еще 91 день.

О мобилизации на Украине и контрнаступлении

С февраля 2023 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 23 августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия. При этом в стране вскрывались случаи отправки солдат на передовую без должной подготовки и вооружения. Накануне в украинских СМИ и социальных сетях также распространилось видео с военнослужащим, рассказавшим, что штурмовиками на передовую отправляют инвалидов и раненых солдат, которых даже снимают с госпитализации.

Украинская армия с 4 июня предпринимает попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что власти Украины скрывают реальные масштабы потерь, однако, когда данные будут обнародованы, это уничтожит Зеленского и его команду.