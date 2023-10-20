20 октября, 08:04,
обновлено 20 октября, 08:15
Палестино-израильский конфликт

CNN сообщил об аресте израильскими военными одного из основателей ХАМАС

Хасан Юсеф. REUTERS/ Mohamad Torokman
Хасан Юсеф
© REUTERS/ Mohamad Torokman

По данным телеканала, в ходе рейдов на Западном берегу также арестованы 59 палестинцев

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Один из основателей палестинского радикального движения ХАМАС Хасан Юсеф арестован израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

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Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК)

По их данным, Юсеф был арестован в четверг вместе с еще 59 палестинцами в ходе рейдов Армии обороны Израиля на Западном берегу. Его подозревают в совершении определенных действий от имени ХАМАС. Информации о том, сколько он может пробыть в местах лишения свободы, не приводится. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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