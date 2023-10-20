CNN сообщил об аресте израильскими военными одного из основателей ХАМАС

По данным телеканала, в ходе рейдов на Западном берегу также арестованы 59 палестинцев

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Один из основателей палестинского радикального движения ХАМАС Хасан Юсеф арестован израильскими военными на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК)

По их данным, Юсеф был арестован в четверг вместе с еще 59 палестинцами в ходе рейдов Армии обороны Израиля на Западном берегу. Его подозревают в совершении определенных действий от имени ХАМАС. Информации о том, сколько он может пробыть в местах лишения свободы, не приводится.