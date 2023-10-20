Бербок примет участие в саммите по Палестине в Каире 21 октября

Министр иностранных дел ФРГ отправится туда из Израиля

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок примет участие в саммите по проблемам Палестины, который пройдет 21 октября в египетской столице. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегации главы МИД Германии.

По информации агентства, после посещения Израиля, где сейчас находится министр, Бербок отправится в пятницу вечером в Каир. До этого она посетила Ливан.

Саммит проводится по инициативе египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Как сообщал ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya, в нем примут участие лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции, большинства арабских государств, включая Бахрейн, Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Палестину и Саудовскую Аравию. ООН будет представлена ее генеральным секретарем Антониу Гутерришем. На саммите, как предполагается, будут обсуждаться пути решения палестинского вопроса и перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.