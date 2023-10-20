20 октября, 08:28
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в РФ оценил вероятность наземной операции в секторе Газа

Александр Бен Цви считает, что она превышает 50%

МОСКВА, 20 октября, /ТАСС/. Вероятность проведения Израилем наземной операции против ХАМАС в секторе Газа составляет больше 50%.

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Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в интервью телеканалу "Россия-24".

"Было объявлено состояние войны, во время, когда есть состояние войны, предвидятся разного типа операции: воздушные, морские, наземные. Вот одна из них, наземная операция, она не исключается, <…> я уверен в том, что [вероятность наземной операции] в конце концов больше 50%", - сказал он. 

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РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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