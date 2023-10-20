Ливанский политик заявил, что США занимаются эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

Экс-председатель Прогрессивно-социалистической партии Валид Джумблат отметил, что Соединенные Штаты только продвигают "свои риторику и отправляют авианосцы"

БЕЙРУТ, 20 октября. /ТАСС/. США идут по пути эскалации палестино-израильского конфликта, посылая авианосцы в регион вместо того, чтобы сдерживать Израиль. Такое мнение высказал в интервью изданию Politico бывший председатель Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валид Джумблат, который является политическим вождем общины горцев-друзов.

"Нужно видеть глобальную картину, а американцы не видят, они только занимаются эскалацией, продвигая свою риторику и отправляя туда авианосцы. Зачем нужно посылать в регион два больших авианосца? С мирной целью? Для охраны спокойствия, что ли?" - отметил Джумблат. Политик раскритиковал Вашингтон, который, по его мнению, не обращает внимания на то, как происходящее в секторе Газа влияет на ситуацию во всем Ближневосточном регионе. Палестино-израильский конфликт требует обширного политического решения, а попытки уничтожить палестинское движение ХАМАС "ни к чему не приведут", добавил он.

"[Соединенные Штаты] только и делают, что говорят и говорят, а также позволяют строить все новые израильские поселения на Западном берегу [реки Иордан]", - отметил Джумблат, указав на несоблюдение США условий создания независимых государств Палестина и Израиль, о которых договорились участники ближневосточной конференции в Аннаполисе в 2007 году.

"Необходимо прекратить огонь, создать гуманитарные коридоры - забудьте о том, что 20 грузовиков с гуманитарной помощью будет достаточно, - а затем освободить заложников из числа гражданских лиц", - ответил политик на вопрос о том, что бы он порекомендовал американскому правительству, если бы Соединенные Штаты обратились к нему за помощью. После этих шагов, указал Джумблат, США следует более широко посмотреть на картину происходящего и учитывать положение палестинского народа, которое, по его мнению, стало причиной текущего обострения на Ближнем Востоке.

Ливанский политик скептически отнесся к запланированному на 21 октября саммиту глав ближневосточных стран, который созвал египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. "Они не имеют никакого влияния. Три игрока - это Израиль, Иран и Америка", - сказал он, отметив, что США "могли бы сдерживать" Израиль, если бы захотели.

По его оценке, Израиль намерен начать наземную операцию в Газе и затем аннексировать северную часть анклава. Если это произойдет, то ливанская шиитская организация "Хезболлах" и Иран "будут решать, что делать", добавил политик. "Я не думаю, что нам удастся избежать этого", - прокомментировал он перспективы вмешательства Ливана в конфликт на Ближнем Востоке.